0
11:13
Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
10:20
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
20:16
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников
10:41
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
07:24
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
02:25
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
21:13
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
Еще новости
Происшествия

Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе

Фото: газета «Коммуна».

В Дедовичском районе при опрокидывании автомобиля пострадали водитель и пассажир. Авария произошла 6 октября в 14:30 около деревни Ямок Дедовичского района, пишет газета «Коммуна».

38-летняя женщина за рулем автомобиля Chery S12 не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет и опрокидывание. Водитель и 44-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности – при аварии их выбросило из автомобиля.

Фото: газета «Коммуна».

Пострадавшие получили телесные повреждения. Водитель была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу. Подробности уточняются. 

В Псковском районе задержали пьяного водителя мопеда. На улице Гагарина в Пскове пешеход попал под колеса автомобиля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
07 октября 2020
Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
07 октября 2020
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников
06 октября 2020
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников 1
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
06 октября 2020
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
06 октября 2020
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
05 октября 2020
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
05 октября 2020
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося

Идет загрузка...