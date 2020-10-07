Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе

10:20, 07 октября 2020, ПАИ

В Дедовичском районе при опрокидывании автомобиля пострадали водитель и пассажир. Авария произошла 6 октября в 14:30 около деревни Ямок Дедовичского района, пишет газета «Коммуна».

38-летняя женщина за рулем автомобиля Chery S12 не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет и опрокидывание. Водитель и 44-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности – при аварии их выбросило из автомобиля.

Пострадавшие получили телесные повреждения. Водитель была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу. Подробности уточняются.

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