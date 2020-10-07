ЗОЖ-программы для населения внедряют в Псковской области

10:38, 07 октября 2020, ПАИ

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Здравоохранение» впервые начали внедрять в муниципалитетах региона программы общественного здоровья: специалисты проводят для жителей районов мастер-классы по здоровому питанию, занятиям спортом, отказу от вредных привычек. В 2020 году эти программы охватят 50% муниципалитетов, что позволит увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни, заявила ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Программа общественного здоровья - пилотный проект для нашего региона. У нас на этот год возложены большие задачи в этом отношении. В 2020 году 50% муниципалитетов будут активно вовлечены в программу общественного здоровья. Они внедрят у себя пилотные программы. В рамках этой программы специалисты будут проводить акции по работе с населением: лекции, занятия, мастер-классы о правильном питании на производстве, физкультурные паузы во время работы. Эффект - увеличение граждан, ведущих здоровый образ жизни», - уточнила Гаращенко.

Внедрение в муниципалитетах программ общественного здоровья началось после того, как в Псковской области провели исследования специалисты федерального центра профилактической медицины. «Для каждого муниципалитета разработана своя программа. В ней учтено все: мероприятия по обеспечению чистой водой, очистке воздуха, проведение спортивных мероприятий, привлечение людей к активному образу жизни. Еще одно направление в программах - это ограничение потребления алкоголя, табака <...> оптимизация питания населения», - добавила Гаращенко.

На некоторых крупных предприятиях региона уже началось внедрение программы так называемой цеховой медицины, когда специалисты следят за уровнем здоровья работающего населения на производстве. Кроме того, в муниципалитетах Псковской области для всех жителей начали работу программы по ведению здорового образа жизни.