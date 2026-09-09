Тренировка системы ДЭГ стартовала в Псковской области

08:00, 09 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области сегодня, 9 сентября, с 8:00 началась тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Принять участие смогут избиратели, подавшие заявление о включении в ДЭГ и получившие по нему статус «Учтено» до 23:59 6 сентября.

Для входа в систему необходимо перейти на федеральную платформу vybory.gov.ru и авторизоваться через личный кабинет «Госуслуг».

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Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.