Тренировка системы ДЭГ стартовала в Псковской области
В Псковской области сегодня, 9 сентября, с 8:00 началась тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.
Принять участие смогут избиратели, подавшие заявление о включении в ДЭГ и получившие по нему статус «Учтено» до 23:59 6 сентября.
Для входа в систему необходимо перейти на федеральную платформу vybory.gov.ru и авторизоваться через личный кабинет «Госуслуг».
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Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
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