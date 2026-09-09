Доктор наук: Искусственный интеллект – это объективная неизбежность

08:47, 09 сентября 2026, ПАИ

Искусственный интеллект – это объективная неизбежность, от которой никуда не уйти. Такое мнение высказала профессор кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного ПсковГУ, доктор филологических наук Людмила Капитанова в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

По мнению профессора, бороться с искусственным интеллектом бесполезно. Вместо этого, считает Людмила Капитанова, профессиональные люди должны помогать студентам овладевать навыками работы с ИИ и использовать его во благо.

В ходе беседы профессор также затронула тему грамотности. Она подтвердила существование врождённой грамотности и назвала чтение книг главным способом её наработать для тех, кому такой дар не достался.