Почти 35 тысяч штрафов за нарушение ПДД пытаются взыскать судебные приставы с псковичей

11:13, 07 октября 2020, ПАИ

7 октября ГИБДД напоминает участникам дорожного движения региона о порядке и сроках уплаты административных штрафов, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция информирует, что за неуплату штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, в отношении 838 нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.

На данный момент на территории Псковской области 46 человек имеют от 50 до 100 неуплаченных штрафов, 17 человек - от 10 до 500, а один человек – от 1000 до 2000. Отметим, что за 9 месяцев 2020 года в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 34 441 постановление по делам об административных правонарушениях.

Информацию об имеющихся штрафах, а также о порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на интернет-сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД www.gibdd.ru.