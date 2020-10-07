Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста

11:13, 07 октября 2020, ПАИ

Футболисты из команды «Псков» по пути с матча, который проходил в Великих Луках, забрали травмированного аиста и доставили его в волонтерский центр помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом в группе центра сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

«Как только к нам не попадают аисты, но с футболистами еще ни разу не приезжали. Поздним вечером 3 октября этот грустный аист по имени Ричард, несколько дней бродивший по окрестностям озера Сапожок, где-то между Новосокольниками и Великими Луками, приехал в Псков в компании футбольной команды, возвращавшейся из Великих Лук с победой», - рассказала Марина Сиденко.

Аиста сначала приютила у себя местная дачница. Затем Елена Егорова организовала доставку аиста с юга Псковской области. Затем таксист Иван, узнавший о том, что с футболистами едет аист, которому нужна помощь, изъявил желание подождать пернатого пассажира в Пскове.

«Отличный вечер получился. В самом деле, как много светлых, добрых, позитивных людей нас окружает! Ребята, спасибо вам всем, вы - молодцы! - поблагодарила Марина Сиденко. - Аист благополучно добрался. Похоже, что птица получила электротравму, из-за этого не смогла улететь. Будем надеяться, что молодой организм справится, аист поправится».