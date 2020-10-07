0
11:51
Начальник управления образования Великих Лук озвучила свою точку зрения на произошедшее в школе №7
11:35
Возле деревни Сорокино столкнулись две машины
11:13
Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
10:20
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
20:16
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников
10:41
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
07:24
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Еще новости
Происшествия

Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста

Футболисты из команды «Псков» по пути с матча, который проходил в Великих Луках, забрали травмированного аиста и доставили его в волонтерский центр помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом в группе центра сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Фото Елены Егоровой

«Как только к нам не попадают аисты, но с футболистами еще ни разу не приезжали. Поздним вечером 3 октября этот грустный аист по имени Ричард, несколько дней бродивший по окрестностям озера Сапожок, где-то между Новосокольниками и Великими Луками, приехал в Псков в компании футбольной команды, возвращавшейся из Великих Лук с победой», - рассказала Марина Сиденко.

Фото Марины Сиденко

Аиста сначала приютила у себя местная дачница. Затем Елена Егорова организовала доставку аиста с юга Псковской области. Затем таксист Иван, узнавший о том, что с футболистами едет аист, которому нужна помощь, изъявил желание подождать пернатого пассажира в Пскове.

«Отличный вечер получился. В самом деле, как много светлых, добрых, позитивных людей нас окружает! Ребята, спасибо вам всем, вы - молодцы! - поблагодарила Марина Сиденко. - Аист благополучно добрался. Похоже, что птица получила электротравму, из-за этого не смогла улететь. Будем надеяться, что молодой организм справится, аист поправится».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Начальник управления образования Великих Лук озвучила свою точку зрения на произошедшее в школе №7
07 октября 2020
Начальник управления образования Великих Лук озвучила свою точку зрения на произошедшее в школе №7
Возле деревни Сорокино столкнулись две машины
07 октября 2020
Возле деревни Сорокино столкнулись две машины
Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
07 октября 2020
Футболисты из команды «Псков» спасли великолукского аиста
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
07 октября 2020
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании автомобиля в Дедовичском районе
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников
06 октября 2020
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за госпитализации великолукских школьников 1
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
06 октября 2020
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
06 октября 2020
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках

Идет загрузка...