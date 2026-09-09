Пьяный водитель на Kia протаранил столб в Великих Луках

В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и сбил столб, пострадал пассажир

14:56, 09 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль Kia Clarus съехал в кювет и сбил столб, повредив опоры освещения и электрические провода, на улице Лаврино в Великих Луках. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 40-летний пассажир, его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.