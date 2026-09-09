Пьяный водитель на Kia протаранил столб в Великих Луках

В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и сбил столб, пострадал пассажир
Автомобиль Kia Clarus съехал в кювет и сбил столб, повредив опоры освещения и электрические провода, на улице Лаврино в Великих Луках. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.
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