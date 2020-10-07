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Общество

Публичные слушания по проекту Стратегии развития города до 2030 года пройдут в Пскове

В Пскове 29 октября пройдут публичные слушания по проекту Стратегии развития города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соответствующее постановление подписано исполняющим обязанности главы города Владимиром Воробьевым.

В целях подготовки и проведения слушаний сформирован оргкомитет под руководством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. В его состав включены сотрудники комитета социально-экономического развития администрации города Пскова и профильных отделов аппарата Псковской городской Думы.

В целях соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции участникам публичных слушаний рекомендуется представить свои предложения и замечания по проекту Стратегии в письменном виде без очного присутствия на слушаниях, заблаговременно отправив документы по почте или в электронной форме.

Участникам, желающим очно присутствовать на слушаниях, рекомендуется сообщить об этом до 15:00 28 октября по телефону оргкомитета 29-03-00.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в комитете социально-экономического развития администрации города Пскова (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, каб. 14, 16) по рабочим дням с 8 по 28 октября, в период с 14:00 до 17:00.

Письменные предложения и замечания по проекту Стратегии развития города могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок с 8 по 28 октября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний), а также по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.

Слушания будут проходить в малом зале Городского культурного центра, начало в 18:00.

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