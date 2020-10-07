ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
Предприниматели торгового комплекса на Рижском проспекте, известного как «рынок на Четырех углах», опасаются, что не смогут в короткие сроки найти альтернативное место для работы — по распоряжению городских властей торговые павильоны и ларьки должны быть снесены до 1 ноября. По словам владельцев торговых точек, проблема переезда затронет интересы как минимум 60 человек. Городские власти пояснили Псковскому агентству информации причины, по которым намерены убрать «наследие 90-х» из центра Пскова, и предложили предпринимателям помощь в поиске других площадок.