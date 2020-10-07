Более 500 кг яблок и картофеля не прошли через границу в Псковской области

11:43, 07 октября 2020, ПАИ

В Псковской области через границу не прошли более 500 кг яблок и картофеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

5 октября на российско-белорусском участке в фитосанитарном контрольном пункте Лобок в Псковской области был досмотрен автомобиль, который перевозил 110 кг свежих яблок и 425 кг картофеля. Овощи и фрукты следовали из Белоруссии в Санкт-Петербург. У продукции отсутствовали фитосанитарные сертификаты, которые бы подтверждали карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товаров. Овощи и фрукты отправились обратно в Белоруссию.