Рейсы автобусов из Усвят в Великие Луки отменили из-за болезни водителей

12:31, 07 октября 2020, ПАИ

Рейсы автобусов, следующих по маршруту Усвяты - Сиверст - Великие Луки временно приостановлены. Об этом сообщает администрация Усвятского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Водители автобусов с 6 октября ушли на больничный. В связи с этим выходы общественного транспорта на маршрут пришлось отменить.

В районной администрации сообщили, что вновь запустить автобус, связывающий Усвяты с Великими Луками, планируется 10 октября.