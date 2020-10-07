0
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
12:58
Instagram «спрячет» негативные комментарии
12:58
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
12:50
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
12:32
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
12:25
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Еще новости
Общество

Рейсы автобусов из Усвят в Великие Луки отменили из-за болезни водителей

Фото: Андрей Степанов

Рейсы автобусов, следующих по маршруту Усвяты - Сиверст - Великие Луки временно приостановлены. Об этом сообщает администрация Усвятского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Водители автобусов с 6 октября ушли на больничный. В связи с этим выходы общественного транспорта на маршрут пришлось отменить.

В районной администрации сообщили, что вновь запустить автобус, связывающий Усвяты с Великими Луками, планируется 10 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
07 октября 2020
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
07 октября 2020
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
07 октября 2020
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
07 октября 2020
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке
07 октября 2020
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке

Идет загрузка...