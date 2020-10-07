Великолучанин выплатил двухмиллионный долг, чтобы не лишиться транспорта

12:11, 07 октября 2020, ПАИ

Чтобы не лишиться транспорта, должник из Великих Лук погасил долг в размере два миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Около двух миллионов рублей обязан был выплатить местный житель по гражданскому делу о разделе совместно нажитого имущества (квартиры) и денежной компенсации. Судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, в том числе самоходной техники, зарегистрированной за должником.

После вынесенных запретов великолучанин погасил имеющийся долг.