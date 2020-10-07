Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов

12:50, 07 октября 2020, ПАИ

Жительница Гдова в 11-й раз стала фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов. Об этом сообщает УФССП по Псковской области.

У должницы есть два ребенка. Один из них уже совершеннолетний, у него есть своя семья. Старший ребенок от матери особой поддержки не получал. Младший, несовершеннолетний, также от родной матери никогда ничего не видел. Задолженность женщины составляет уже свыше 700 тысяч рублей.

Первый обвинительный приговор за уклонение от выплаты алиментов гражданка получила еще в 2007 году. Затем женщина девять раз привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментных платежей. Даже после отбытия всех наказаний женщина продолжила уклоняться от родительских обязательств.

В настоящее время должница прибыла к судебным приставам принудительно. Жительницу Гдова привлекли к административной ответственности, и суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Данное предупреждение гражданка проигнорировала, и теперь в отношении нарушительницы в одиннадцатый раз возбуждено уголовное дело.