10 октября в печорской кирхе состоится очередной органный концерт

12:14, 07 октября 2020, ПАИ

10 октября в 17:00 в кирхе Святого Петра в Печорах состоится концерт органной музыки в исполнении Дениса Маханькова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Дополнительную информацию о концерте можно получить по телефону 8 911 399 70 96.

Орган в печорской кирхе построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из 10 сохранившихся исторических органов России. Инструмент является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты в кирхе проводятся с апреля по октябрь, а пожертвования слушателей идут на восстановление этого уникального инструмента.