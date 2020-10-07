Эксперт: Рост числа заболевших COVID-19 продлится две-три недели

12:49, 07 октября 2020, ПАИ

Рост числа случаев заражения COVID-19 в России продлится еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января, заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом пишет ТАСС.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», - уточнил Тимаков.

По его словам, совсем коронавирус не исчезнет и случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.