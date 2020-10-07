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Общество

Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение

Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 7 октября, в школах региона на дистанционку переведены 19 классов в 10 школах Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, Плюсского, Великолукского и Псковского районов.

В профучилищах на дистанционку переведены 11 групп в двух организациях Пскова и Великих Лук. В детских садах закрыты 4 группы (Псков, Псковский район, Новосокольники и Опочка).

В общей сложности по всей Псковской области у 46 учащихся подтвержден диагноз COVID-19.
 

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