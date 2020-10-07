Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий

12:59, 07 октября 2020, ПАИ

С 6 по 7 октября в рамках Всемирного дня действий профсоюза прошел Кубок Псковского областного совета профсоюзов «За достойный труд!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа. Спортивные состязания состоялись по двум видам спорта: футбол и волейбол.

Ежегодно в Псковской области 7 октября проводятся коллективные действия: митинги, шествия, демонстрации с целью привлечения внимания органов государственной власти и работодателей к проблемам работников.

В этом году пандемия коронавирусной инфекции не позволила в полной мере безопасно проводить мероприятия с привлечением большого количества людей.

Футбольный и волейбольный матчи между командами МП г. Пскова «ПТС» (Теплосети) и УФПС Псковской области (Филиал «Почты России») состоялись с соблюдением санитарных норм и без зрителей, общее число участников мероприятий не превысило 30 человек.

«Победила дружба! Солидарность сильнее заразы!» - отметили в профсоюзах.

Соревнования прошли под лозунгами: «Возродим производство – сократим безработицу!», «Достойно трудиться, зарабатывать, жить».