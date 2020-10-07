0
15:15
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
15:01
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
14:46
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
14:29
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
14:03
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Еще новости
Общество

Стена Скорби появится на воинском захоронении в Пушкиногорском районе

Фото: официальная группа администрации Пушкиногорского района в соцсети "ВКонтакте"

В Пушкиногорском районе идут работы по благоустройству воинского захоронения на Чертовой Горе. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пушкиногорского района, объем проделанных работ начального этапа реконструкции оценили представители власти и члены приемной комиссии. На объект выехал глава района Александр Баранов совместно с председателем районного Собрания депутатов Николаем Ивановым и главой Велейской волости Светланой Алексеевой.

На данный момент здесь идут работы по расширению площади памятника. Это позволит перезахоронить бойцов Красной армии, найденных во время поисковых работ.

Кроме работ по расширению и благоустройству воинского мемориала, планируется создать Стену Скорби, где установят памятные таблички, сделанные родственниками красноармейцев.

Средства на реконструкцию выделены по федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Ранее с просьбой оказать содействие в благоустройстве захоронения, где покоятся 7 тысяч воинов, к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратилась общественница Мария Булатова. По поручению главы региона благоустройством территории захоронения занялись районные власти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
07 октября 2020
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
07 октября 2020
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
07 октября 2020
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
07 октября 2020
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
07 октября 2020
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии

Идет загрузка...