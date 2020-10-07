Стена Скорби появится на воинском захоронении в Пушкиногорском районе

14:44, 07 октября 2020, ПАИ

В Пушкиногорском районе идут работы по благоустройству воинского захоронения на Чертовой Горе. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пушкиногорского района, объем проделанных работ начального этапа реконструкции оценили представители власти и члены приемной комиссии. На объект выехал глава района Александр Баранов совместно с председателем районного Собрания депутатов Николаем Ивановым и главой Велейской волости Светланой Алексеевой.

На данный момент здесь идут работы по расширению площади памятника. Это позволит перезахоронить бойцов Красной армии, найденных во время поисковых работ.

Кроме работ по расширению и благоустройству воинского мемориала, планируется создать Стену Скорби, где установят памятные таблички, сделанные родственниками красноармейцев.

Средства на реконструкцию выделены по федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Ранее с просьбой оказать содействие в благоустройстве захоронения, где покоятся 7 тысяч воинов, к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратилась общественница Мария Булатова. По поручению главы региона благоустройством территории захоронения занялись районные власти.