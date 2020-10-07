ВТБ открыл Русской медной компании кредитную линию на 40 млрд рублей

13:42, 07 октября 2020, ПАИ

Банк ВТБ предоставил кредитную линию одному из крупнейших производителей меди в России – Русской медной компании. Сумма соглашения составляет 40 млрд рублей, срок – 7 лет.

Холдинг может использовать заемные средства как для финансирования текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов на предприятиях группы.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «ВТБ успешно сотрудничает с группой РМК в течение многих лет, предоставляя наиболее оптимальные финансовые решения, которые позволяют компании активно развиваться. Один из наших приоритетов – поддержка реального сектора экономики, и мы рады, что наше сотрудничество с РМК дает компании возможность реализовывать свои бизнес-задачи».

Максим Щибрик, вице-президент по финансам Русской медной компании: «Договоренности об открытии кредитной линии – это свидетельство положительной оценки реализуемой РМК бизнес-стратегии и показатель уверенности наших партнеров в стабильности компании. Кредитная линия позволит нам в случае необходимости эффективно управлять ликвидностью для реализации текущих инвестиционных проектов в области горной добычи и металлургического производства».

ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий ключевых отраслей экономики Среднего Урала. По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ нарастил корпоративный кредитный портфель в Свердловской области на 2% до 92,8 млрд рублей.