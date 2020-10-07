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Общество

Электронную визу в Россию смогут оформить граждане 52 стран

Электронную визу в Россию смогут оформить граждане 52 стран, сообщает пресс-служба Правительства РФ. В список вошли все государства, гражданам которых был разрешен въезд в Россию по электронной визе в рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2017 году. Исключением стал Катар, поскольку с февраля 2020 года между РФ и Катаром действует безвизовый режим.

Действие электронной визы с 2021 года распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать - по всей стране. Разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе увеличится с 8 до 16 дней.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не требуются приглашения, бронирование в отелях или иные документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, детям до шести лет визу оформят бесплатно.

«Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом», - рассчитывают в правительстве.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году. Оформить ее могли лишь иностранные граждане, приезжающие в регионы Дальнего Востока, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области. При этом они не могли покидать пределы указанных регионов.

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