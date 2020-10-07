0
15:15
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
15:01
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
14:46
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
14:29
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
14:03
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Еще новости
Общество

Tele2 принимает на переработку старые телефоны в 60 регионах страны

Tele2 масштабирует экологический проект «Переплавка» на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 579 салонах связи Tele2 в 60 регионах России в течение года. Собранные телефоны отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов.

По данным глобального исследования Ipsos, проблема роста объема мусора – самая важная для россиян, она беспокоит 46% опрошенных в стране. «У современного потребителя появилась новая социальная роль – из счастливого клиента он превратился в производителя мусора. Новый герой нашего времени – тот, кто живет, не оставляя за собой "мусорного следа"», – отмечают аналитики.

Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, они накапливаются у потребителей. По результатам опроса, 86% людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен. Однако зачастую они не знают, что мобильные телефоны тоже нужно перерабатывать.

Tele2 запустила первый операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. Сплавить телефон по другим правилам может любой человек, который заботится об экологии и хочет быть ответственным потребителем. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Оператор впервые привлек внимание к важности утилизации электронных отходов в 2019 году: тогда за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

Экопроект соответствует одной из целей устойчивого развития планеты «Ответственное потребление и производство». Ее считают важной 85% россиян, и они готовы менять свое поведение. Например, каждый пятый опрошенный в ходе исследования Ipsos старается тратить меньше воды и электричества, заботясь об экологии.

«Смартфон уже давно стал нашим «окном» в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона – в виде растущего количества электронных отходов. Авторы доклада на всемирном экономическом форуме в Давосе пришли к выводу, что ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20% из них утилизируется. Подход Tele2 – не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения. Именно поэтому мы сделали проект «Переплавка» федеральным и увеличили срок его действия до года. Мы верим, что, запустив экологическую инициативу в масштабе страны, мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России», - отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
07 октября 2020
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
07 октября 2020
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
07 октября 2020
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
07 октября 2020
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
07 октября 2020
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии

Идет загрузка...