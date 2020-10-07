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Общество

Ольгинская гимназия открыла запись на курсы дополнительного образования

 

Фото Дарьи Хватковой.

Ольгинская гимназия открыла набор на курсы дополнительного образования: «Ментальная арифметика», «Музыкальный английский» и «Английский язык для школьников», «Скорочтение» и «Техника чтения», а также «Хореография», «Юные художники» и «Шахматный клуб».

Задача курса «Ментальная арифметика» гораздо глубже, чем только навык быстрого счета. Южнокорейская методика помогает натренировать нейронные связи головного мозга ребенка, развивает скорость и качество его мышления.

Развивая воображение и интуицию, ребенок учится мыслить нестандартно, рассуждать логически и в то же время не шаблонно. А смекалка и находчивость помогут чувствовать себя уверенно в условиях современной жизни. Кроме того, ментальная арифметика поможет с легкостью изучать любые школьные дисциплины благодаря быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления. Возраст детей для занятий на курсе от 5 до 10 лет.

Общаться на английском языке легко и свободно научат на увлекательном курсе «Музыкальный английский». Погружаясь в естественную языковую среду через игру и музыку, ребенок раскрывает творческий потенциал. Даже замкнутые дети на «Музыкальном английском» с легкостью преодолевают языковой барьер. В то же время благодаря частой смене деятельности решаются проблемы гиперактивных детей. В результате ребенок научится говорить и понимать английскую речь, овладеет специальными жестами, которые помогут ему понимать и произносить английские фразы. Педагог по вокалу научит петь и ставить мюзиклы на английском языке. На курс «Музыкальный английский» набирают детей от 3,5 до 5 лет.

Фото Дарьи Хватковой.

Овладеть английским детям постарше поможет «Английский язык для школьников». Прежде всего, это развитие разговорной речи. Ребята работают в малых группах, используется парная и командная работа, игровые технологии. Дети усваивают не только теоретические знания, но формируют умение применять английский язык в обычной жизни.

Курс «Скорочтение» основан на комплексной тренировке интеллектуальных навыков. Каждое занятие включает развивающие игры-задания, направленные на развитие скорости мышления и быстрый переход к понятийному чтению.

Упражнения на расширение угла зрения помогут увеличить скорость чтения как вслух, так и «про себя». Дыхательные упражнения и скороговорки помогут усвоить правила дыхания во время чтения вслух.

Для детей 1-2 классов в Ольгинской гимназии разработан курс «Техника чтения», цель которого научить ребенка читать правильно, осмысленно, бегло, выразительно, пересказывать и воспроизводить прочитанное.

Кроме того, ученики 1-2 классов могут овладеть основами хореографического мастерства на курсе «Хореография». На занятиях по ритмике дети приобретают хорошую осанку, пластичность движений, способность легко и красиво двигаться под музыку. Ритмические упражнения и игры способствуют активному восприятию музыки, развивают координацию движений, внимание и память.

Развить художественный вкус, образное мышление детей от 6 до 12 лет Ольгинская гимназия предлагает на курсе «Юные художники». Преподаватели научат школьников основам изобразительной грамоты, вместе изучат свойства материалов (карандаш, пастель, гуашь, акварель, тушь), освоят законы цветоведения.

В «Шахматном клубе» Ольгинской гимназии детей от 7 лет научат понимать, что легкого пути не бывает, есть поражения, но есть и победы, в которых каждый показывает свое упорство, силу и волю к победе. Шахматы научат достойно относиться к соперникам.

Ольгинская гимназия — первая частная школа Пскова, где обучение строится в соответствии с действующими федеральными государственными стандартами. При этом в гимназии учат предпринимательскому мышлению, поиску нестандартных решений, умению применять знания в современном мире, максимально раскрывают интеллектуальный и творческий потенциал детей.

Контакты Ольгинской гимназии:

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229-24-15. Сайт: https://olgimnaz.ru Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/olginskayagymnasium Страница в Instagram: https://www.instagram.com/

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