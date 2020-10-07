Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова, сообщает официальный Telegram-канал области.
Отмечается, что свою позицию глава региона озвучил на очередном совещании по реализации нацпроектов. Большинство рассмотренных проблемных объектов (7 из 13) в рамках нацпроектов относятся именно к сфере ведения главы комитета по образованию.