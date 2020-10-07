С 10 октября в Пскове изменится расписание автобусов №8 и №8А

14:11, 07 октября 2020, ПАИ

С 10 октября в Пскове автобусы маршрутов №8 и 8А переходят на новое расписание, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс». С расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе «Городские маршруты».

Также с 10 октября садоводческие товарищества обслуживаются по выходным дням, уже с 12 октября обслуживание садоводческих товариществ в рабочие дни закрывается. С расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе «Садоводческие товарищества».



