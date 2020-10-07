0
15:15
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
15:01
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
14:46
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
14:29
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
14:03
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Еще новости
Общество

Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября

Фото ria.ru

Открытие памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову в Пскове перенесли с 8 на 14 октября, сообщил Псковскому агентству информации настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим.

Почти трехметровый бронзовый монумент будет установлен у Покровской башни на пересечении улицы Воеводы Шуйского и Свердлова.

Памятник представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющих в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы - Михаил Плохоцкий, Антон Плохоцкий, архитектор - Саша Асафов.

Ранее сообщалось, что Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть жизни.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
07 октября 2020
Каток и прокат лыж планируют открыть на стадионе «Электрон»
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
07 октября 2020
Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
07 октября 2020
ВИДЕО: Предприниматели с рынка на Четырех углах рассказали о последствиях сноса павильонов
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
07 октября 2020
Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
07 октября 2020
Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии

Идет загрузка...