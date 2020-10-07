Открытие памятника Савве Ямщикову в Пскове перенесли на 14 октября

14:29, 07 октября 2020, ПАИ

Открытие памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову в Пскове перенесли с 8 на 14 октября, сообщил Псковскому агентству информации настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим.

Почти трехметровый бронзовый монумент будет установлен у Покровской башни на пересечении улицы Воеводы Шуйского и Свердлова.

Памятник представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющих в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы - Михаил Плохоцкий, Антон Плохоцкий, архитектор - Саша Асафов.

Ранее сообщалось, что Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть жизни.