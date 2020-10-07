«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку

14:46, 07 октября 2020, ПАИ

Киностудия «Союзмультфильм» и студия «Yellow, Black and White» совместно с телеканалом «Россия 1» и телеканалом СТС снимут полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Чебурашка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Уточняется, что персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий (motion capture) и интегрирован в фильм методом совмещения.

По жанру картина будет семейной комедией: сейчас сюжет новой истории о Чебурашке находится в разработке. Сценарий напишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Ожидается, что съемки фильма начнутся в 2021 году.

Эдуард Илоян, генеральный продюсер студии «Yellow, Black and White»: «Я очень рад, что, несмотря на несколько лет перерыва, мы с нашими партнерами вновь объединяем продюсерские и творческие усилия. Перед нами стоит очень амбициозная и ответственная задача создать по-настоящему доброе семейное кино про любимца миллионов зрителей, одного из наших национальных символов - Чебурашку. Хочу выразить огромную благодарность руководству «Союзмультфильма» и лично Юлиане Слащёвой за возможность снять современную интерпретацию легендарной истории».

Юлиана Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького: «Созданный нашими великими мастерами – писателем Эдуардом Успенским, художником Леонидом Шварцманом, а также всей творческой группой легендарного мультипликационного цикла – образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру. И я думаю, это лучший подарок для любого автора – знать, что придуманный тобой когда-то герой уже живет собственной жизнью и становится персонажем многих других произведений. Год назад «Союзмультфильм» получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его «творческим путем», не допуская спекуляций. Проект с «Yellow, Black and White» в этом смысле представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире».