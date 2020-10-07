Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо

15:01, 07 октября 2020, ПАИ

В одно юридическое лицо будут объединены три псковских стадиона. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Стадионы «Локомотив», «Машиностроитель» и «Электрон» сейчас объединяются в одно юридическое лицо», - отметил Александр Братчиков.

Ранее Братчиков рассказал, что стадион «Машиностроитель» будет готов к 1 декабря, и отметил, что поле уже уложено, асфальтирование сделано, завершено строительство сетей.