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Общество

Три псковских стадиона объединят в одно юридическое лицо

В одно юридическое лицо будут объединены три псковских стадиона. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Стадионы «Локомотив», «Машиностроитель» и «Электрон» сейчас объединяются в одно юридическое лицо», - отметил Александр Братчиков.

Ранее Братчиков рассказал, что стадион «Машиностроитель» будет готов к 1 декабря, и отметил, что поле уже уложено, асфальтирование сделано, завершено строительство сетей.

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