Дорожная разметка круга на улице Леона Поземского является временной - Александр Братчиков

16:58, 07 октября 2020, ПАИ

Дорожная разметка, нанесенная на проезжую часть в районе кругового движения на улице Леона Поземского, является временной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Эта дорожная разметка вызывала много вопросов. Могу заверить, что разметка там нанесена временная. По круговому движению уложат еще один слой асфальта, и на него уже нанесут постоянную разметку», - пояснил глава администрации Пскова.

Александр Братчиков также напомнил, что в Пскове реализуется много инфраструктурных проектов, касающихся ремонта дорог. В этом году сделан ремонт Рижского проспекта, завершается реконструкция улицы Леона Поземского.

«Есть два непростых объекта - Яна Фабрициуса и Инженерная - Индустриальная, но надеюсь, они будут завершены в этом году», - заключил глава городской администрации.