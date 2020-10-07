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Общество

Дорожная разметка круга на улице Леона Поземского является временной - Александр Братчиков

Фото: пресс-служба муниципалитета

Дорожная разметка, нанесенная на проезжую часть в районе кругового движения на улице Леона Поземского, является временной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Эта дорожная разметка вызывала много вопросов. Могу заверить, что разметка там нанесена временная. По круговому движению уложат еще один слой асфальта, и на него уже нанесут постоянную разметку», - пояснил глава администрации Пскова.

Александр Братчиков также напомнил, что в Пскове реализуется много инфраструктурных проектов, касающихся ремонта дорог. В этом году сделан ремонт Рижского проспекта, завершается реконструкция улицы Леона Поземского.

«Есть два непростых объекта - Яна Фабрициуса и Инженерная - Индустриальная, но надеюсь, они будут завершены в этом году», - заключил глава городской администрации.

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