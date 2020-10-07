Россельхознадзор не пустил в Псковскую область более 19 тонн куриных полуфабрикатов

17:01, 07 октября 2020, ПАИ

Нарушения при перемещении 19,3 т куриных полуфабрикатов выявлены в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудником Россельхознадзора 2 октября были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при перемещении натуральных полуфабрикатов из мяса птицы. Продукция компании ООО «Малаховский мясокомбинат» следовала автомобильным транспортом из Люберец в компанию ООО «Заптехменеджмент» в Калининграде.

В ходе проверки было установлено, что ветеринарное свидетельство, сопровождающее товар, уже погашено в системе. Таким образом, доставка груза получателю была подтверждена до фактического поступления товара по месту назначения, что является нарушением. Кроме того, государственный инспектор выявил отсутствие маркировочных этикеток на упаковках товара.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт.