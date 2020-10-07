0
18:23
У некоторых людей есть врожденная защита от коронавируса - Роспотребнадзор
18:16
Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям
18:07
Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова назвала главное достоинство радио «7 Небо»
18:00
В 700 тысяч рублей обойдутся работы по сносу аварийного жилья в Гдове
17:58
Водитель съехал в кювет при движении задним ходом в деревне Заречье
17:08
Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей
17:00
Начался ПАИ-live с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
Еще новости
Общество

Россельхознадзор не пустил в Псковскую область более 19 тонн куриных полуфабрикатов

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Нарушения при перемещении 19,3 т куриных полуфабрикатов выявлены в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудником Россельхознадзора 2 октября были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при перемещении натуральных полуфабрикатов из мяса птицы. Продукция компании ООО «Малаховский мясокомбинат» следовала автомобильным транспортом из Люберец в компанию ООО «Заптехменеджмент» в Калининграде.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки было установлено, что ветеринарное свидетельство, сопровождающее товар, уже погашено в системе. Таким образом, доставка груза получателю была подтверждена до фактического поступления товара по месту назначения, что является нарушением. Кроме того, государственный инспектор выявил отсутствие маркировочных этикеток на упаковках товара.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

У некоторых людей есть врожденная защита от коронавируса - Роспотребнадзор
07 октября 2020
У некоторых людей есть врожденная защита от коронавируса - Роспотребнадзор
Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям
07 октября 2020
Нинель Салагаева: Мы компенсируем до 50% коммунальных платежей гостиницам и санаториям
Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова назвала главное достоинство радио «7 Небо»
07 октября 2020
Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова назвала главное достоинство радио «7 Небо»
В 700 тысяч рублей обойдутся работы по сносу аварийного жилья в Гдове
07 октября 2020
В 700 тысяч рублей обойдутся работы по сносу аварийного жилья в Гдове
Водитель съехал в кювет при движении задним ходом в деревне Заречье
07 октября 2020
Водитель съехал в кювет при движении задним ходом в деревне Заречье
Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей
07 октября 2020
Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей
Начался ПАИ-live с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
07 октября 2020
Начался ПАИ-live с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
Экономика, жизнь и пандемия — ПАИ-live с Нинель Салагаевой
07 октября 2020
Экономика, жизнь и пандемия — ПАИ-live с Нинель Салагаевой

Идет загрузка...