Экономика, жизнь и пандемия — ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Гостьей прямого эфира ПАИ-live в среду, 7 октября, станет заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.
Как чувствует себя экономика Псковской области, помог ли спасательный круг малому и среднему бизнесу, выживут ли предприниматели, если случится второй локдаун, почему вице-губернатора после отъезда псковской делегации оставили в Белоруссии еще на несколько дней, какая средняя зарплата должна быть на предприятиях, работающих в «Моглино», почему в четверг Псковская область станет промышленным центром СЗФО — об этом в разговоре руководителя проекта ПАИ-live в 17:00 с вице-губернатором Нинель Салагаевой.