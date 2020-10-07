В 700 тысяч рублей обойдутся работы по сносу аварийного жилья в Гдове

18:00, 07 октября 2020, ПАИ



Фото: Фото из группы в "Вконтакте" "Гдовская заря"



Фото: Фото из группы в "Вконтакте" "Гдовская заря"



В Гдове начались работы по сносу аварийного жилья, жильцы которого по программе расселения получили ключи от новых квартир. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Гдовская заря».

Работы проводятся по адресу: улица Карла Маркса, 20а. Сносимый дом с рухнувшей крышей уже давно стоит в центре города. Но скоро здесь будет ровная площадка.

Планируют в ближайшее время еще снести дом-«труженик» на Псковской, два барака на улице Лазника и улице Прохорчука. Также снесут у бараков прилегающие хозяйственные постройки.



Данные работы ведутся в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, и мероприятие обойдется бюджету района примерно в 700 тысяч рублей.