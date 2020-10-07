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Общество

В 700 тысяч рублей обойдутся работы по сносу аварийного жилья в Гдове

  • Работы по сносу аварийного жилья в Гдове
    Фото: Фото из группы в "Вконтакте" "Гдовская заря"
  • Работы по сносу аварийного жилья в Гдове
    Фото: Фото из группы в "Вконтакте" "Гдовская заря"

В Гдове начались работы по сносу аварийного жилья, жильцы которого по программе расселения получили ключи от новых квартир. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Гдовская заря».

Работы проводятся по адресу: улица Карла Маркса, 20а. Сносимый дом с рухнувшей крышей уже давно стоит в центре города. Но скоро здесь будет ровная площадка.

Планируют в ближайшее время еще снести дом-«труженик» на Псковской, два барака на улице Лазника и улице Прохорчука. Также снесут у бараков прилегающие хозяйственные постройки.

Данные работы ведутся в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, и мероприятие обойдется бюджету района примерно в 700 тысяч рублей.

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