«Народное» открытие памятника Савве Ямщикову состоится в полдень 8 октября

17:51, 07 октября 2020, ПАИ

Народное открытие памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову состоится 8 октября в полдень, сообщила Псковскому агентству информации жена реставратора Валентина Ганибалова.

«Памятник строился на народные деньги, поэтому и открытие будет народным, в день рождения - 8 октября», - отметила Валентина Ганибалова.

По ее словам, народное открытие памятника Савве Ямщикову состоится в 12 часов. На церемонии ожидается около сотни гостей из Петербурга и Москвы, а также Пскова.

«Из Петербурга приедет человек 50, из Москвы, наверное, человек 20, конечно, псковичи будут», - рассказала жена реставратора.

Почти трехметровый бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улицы Воеводы Шуйского и Свердлова.

Памятник представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющих в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы - Михаил Плохоцкий, Антон Плохоцкий, архитектор - Саша Асафов.

Ранее сообщалось, что Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть жизни.