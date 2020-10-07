Зарплаты в «Моглино» должны быть выше среднемесячной по экономике в два раза – Нинель Салагаева

17:46, 07 октября 2020, ПАИ

Удвоенную зарплату должны получать люди, работающие в «Моглино», заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

«Хотела бы, чтобы в нашем законодательстве, в нашем регионе работало требование к тому, чтобы сотрудники предприятий –резидентов особой экономической зоны «Моглино» – получали двойной уровень зарплаты от среднемесячного по экономике, – подчеркнула Нинель Салагаева, добавив, что в среднем по региону зарплата составляет 28 тысяч рублей. – Это было бы хорошим подспорьем для пополнения регионального бюджета в части налога на доходы физических лиц».

Нинель Салагаева отметила, что регион выступит с инициативой в Минэкономразвития о внесении изменений 16-го федерального закона в этой части.

Также заместитель губернатора рассказала о рабочей поездке в Белоруссию, добавив, что в рамках соглашений с администрацией и правительством республики будут проработаны подробные дорожные карты по каждому направлению.