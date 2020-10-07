Геннадия Таракина избрали председателем Себежского районного собрания депутатов

18:19, 07 октября 2020, ПАИ

Председателем Себежского районного собрания депутатов избрали Геннадия Таракина. Он был избран председателем Себежского районного собрания депутатов седьмого созыва путем тайного голосования присутствовавших на сессии депутатов, пишет газета «Призыв» Себежского района.

7 октября редседатель территориальной избирательной комиссии Галина Пуховик на первой сессии Себежского районного собрания депутатов седьмого созыва вручила избранным депутатам удостоверения, поздравила победой на выборах и пожелала плодотворной работы.

По избирательным округам депутатами районного собрания стали Татьяна Тарасенко, Геннадий Таракин, Анатолий Комаров, Инна Луппо, Дмитрий Перфильев. По партийным спискам в собрании будут работать десять депутатов: Единая Россия - 6 (Сергей Зенин, Наталья Дударь, Наталья Еремеева, Елена Платонова, Александр Ефремов, Александр Белов), ЛДПР - 2 (Алексей Харлашин, Юрий Мягков), КПРФ - 1 (Анатолий Васильев), Яблоко -1 (Сергей Мельников).

На сессии присутствовал глава района Леонид Курсенков, который поздравил депутатов с началом работы, пожелал честной и качественной работы.

«Прошу вас, в первую очередь не подвести тех людей, которые вас выбрали», – обратился Леонид Михайлович к присутствующим. Он подчеркнул, что все депутаты должны изучить регламент работы собрания, вспомнить основные термины и понятия, чтобы депутатский корпус Себежского района был действующим, эффективным и работал слаженно.

Затем он поблагодарил председателя собрания депутатов Себежского района четвертого, пятого и шестого созывов Виктора Полукеева за многолетний добросовестный труд, а тот в свою очередь передал полномочия вновь избранному председателю собрания депутатов седьмого созыва Геннадию Таракину, которого выбрали депутаты тайным голосованием.

Геннадий Таракин родился в 1973 году, окончил Челябинский государственный агроинженерный университет. Основное место работы - Санкт-Петербургская дистанция инженерных сооружений (1 группа) Октябрьской дирекции инфраструкткры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструкруты - филиала ОАО «Российские железные дороги», начальник участка производства. Место жительства - Псковская область, Себежский район, деревня Березка.

В ходе сессии путем тайного голосования был выбран и заместитель председателя районного собрания депутатов. Им стал Дмитрий Перфильев.

Кроме того, были сформированы две постоянно действующие комиссии: комиссия по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию, которую возглавила Наталья Еремеева, и комиссия нормотворческой деятельности по предметам ведения местного самоуправления и муниципальной собственности под руководством Анатолия Комарова.

7 октября состоялась первая сессия собрания депутатов Себежского района, где был выбран председатель собрания, его заместитель и руководители комиссий.