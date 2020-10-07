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Общество

В Пскове начался ремонт путепровода через Северный обход

Ремонт путепровода через Северный обход начался в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступила к ремонту путепровода через Северный обход города Пскова на 2-ом км дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе. Рабочие демонтируют барьерное ограждение на мосту и развязке, выполняют устройство уширения из плит, а также устанавливают знаки и направляющие устройства для организации безопасного движения транспорта по развязке на время выполнения работ по замене балок. СХЕМА организации дорожного движения

Кроме того, подрядчик производит работы по восстановлению упора и укреплению конуса путепровода, разборке деформационных швов, замене прикормочных водоотводных блоков на подходах к мосту.

Ремонт путепровода проводится в связи с повреждением балок пролетного строения при дорожно-транспортном происшествии. На эти цели из областного бюджета выделено 40,5 млн рублей. В перечень работ входит замена 4 балок, локальный ремонт бетонных поверхностей балок и обработка специальным защитным составом. На мостовом полотне будет проведено фрезерование старого покрытия, устройство гидроизоляции, укладка нового асфальтобетонного покрытия. Подрядчик также отремонтирует тротуары и лестничные сходы, установит барьерное ограждение. Срок сдачи объекта - 31 июля 2021 года.

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