Пятый молодёжный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области

19:26, 07 октября 2020, ПАИ

В Псковской области стартовал 5-й молодежный форум «Доброволье.60». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

7 октября торжественное открытие 5-го Молодежного форума волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» состоялось в проектном офисе «Команда 2018». Мероприятие из-за сложной эпидемической обстановки прошло в дистанционном формате и собрало около 100 участников.

С приветственным словом к участникам форума обратились начальник отдела главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Ольга Гребешкова и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов. Они отметили, что с каждым годом актуальность волонтерства все больше возрастает и для молодежи — это новая ступень к развитию и проявлению творческого подхода в решении одной из социально-значимых проблем нашего общества — наркомании.

В первый день форума для специалистов по молодежной политике и волонтеров антинаркотического движения региона была подготовлена специальная образовательная программа. Участники форума познакомились с общим положением дел по данному направлению на территории Псковской области и мерами ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Специалисты и волонтеры также освоили новые формы и методы проведения профилактической работы с учениками школ и вузов, обменялись личным положительным опытом. Кроме того, добровольцы приняли участие в мастер-классе по ораторскому искусству.

Спикерами в рамках форума выступили главный нарколог Северо-Западного федерального округа Дмитрий Константинов, кандидат психологических наук Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Кира Ипатова и настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при городской наркологической больнице в Санкт-Петербурге Александр Гаврилов.

Отметим, что форум «Доброволье.60» продлится в Пскове до 9 октября. В ближайшие два дня участников мероприятия ждет насыщенная программа по 4 направлениям: ЗОЖ - антинаркотическое добровольчество, ЭКОволонтерство, Медиа-волонтерство и событийное волонтерство. К участию в мероприятиях форума будут привлечены ученики 7–9 классов школ муниципальных образований региона с целью развития и формирования института преемственности волонтерских объединений.

Напомним, молодежный форум Псковской области «Доброволье.60» проводится на территории региона с целью популяризации здорового образа жизни и формирования антинаркотического мировоззрения среди подростков и молодежи.