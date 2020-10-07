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Общество

Благодарственными письмами наградили участников выборного процесса в Пскове

В Пскове участников выборного процесса наградили благодарственными письмами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

7 октября в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония награждения членов избирательной комиссии Псковской области. Мероприятие было посвящено оценке успешной работы по организации и проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституции РФ.

Фото: пресс-служба муниципалитета

«Организация общероссийского голосования этого года будет примером на будущие времена, позволяющим более правильно и объективно подходить к процессу голосования. Это позволит предоставить возможность всем желающим правильно проголосовать», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Фото: пресс-служба муниципалитета

Церемонию награждения провел председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он поблагодарил собравшихся за ответственное отношение к работе и за осознание государственной важности мероприятия по проведению Общероссийского голосования.

Церемония сопровождалась концертной программой, где выступили музыкальные и танцевальные творческие коллективы Пскова.

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