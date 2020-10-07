Благодарственными письмами наградили участников выборного процесса в Пскове

19:40, 07 октября 2020, ПАИ

В Пскове участников выборного процесса наградили благодарственными письмами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

7 октября в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония награждения членов избирательной комиссии Псковской области. Мероприятие было посвящено оценке успешной работы по организации и проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституции РФ.

«Организация общероссийского голосования этого года будет примером на будущие времена, позволяющим более правильно и объективно подходить к процессу голосования. Это позволит предоставить возможность всем желающим правильно проголосовать», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Церемонию награждения провел председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он поблагодарил собравшихся за ответственное отношение к работе и за осознание государственной важности мероприятия по проведению Общероссийского голосования.

Церемония сопровождалась концертной программой, где выступили музыкальные и танцевальные творческие коллективы Пскова.