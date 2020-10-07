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Политика

Кандидатуру Алексея Кузьмина на пост главы Великолукского района поддержала «Единая Россия»

Фото газеты «Наш путь».

«Единая Россия» поддержала кандидатуру Алексея Кузьмина на пост главы Великолукского района. 7 октября состоялось заседание местного политического совета Великолукского районного местного отделения Псковского регионального отделения Партии «Единая Россия», пишет районная газета «Наш путь».

В повестке дня рассмотрели вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Великолукского района. Председатель территориально избирательной комиссии района Олеся Егорова засвидетельствовала факт соответствия законодательству процедуры выдвижения.

Кандидатуру Алексея Кузьмина единогласно поддержали. На данный момент он занимает должность первого заместителя главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству.

В начале августа Алексей Кузьмин был назначен исполняющим полномочия главы района.

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