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Общество

Пскович Эдуард Огинский стал чемпионом России по спортивному ориентированию

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Пскович Эдуард Огинский стал чемпионом России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центра спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования прошли в Липецке. Псковскую область на чемпионате спортсмены Эдуард Огинский, Марина Борисенкова и Валерий Иванов. Им удалось завоевать золото, два серебра в индивидуальных зачетах и бронзу в командной эстафете.

Многократный чемпион России, мастер спорта Эдуард Огинский подтвердил на соревновании высокий класс и занял первое место в классической программе и второе место в спринте. Среди женщин в классике второй к финишу пришла Марина Борисенкова. Втроем псковские спортсмены в смешанной эстафете заняли третью строчку и расположились после команд из Москвы и Нижнего Новгорода.

Всего в соревновании приняло участие 60 спортсменов из 10 регионов, разыгрывались 5 комплектов наград.

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