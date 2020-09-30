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Капитальный ремонт крыши завершился в доме на улице Меркурьева в Острове

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В Острове в многоквартирном доме на улице Меркурьева, 24 завершились ремонтные работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капитального ремонта Псковской области, здесь выполнен капитальный ремонт крыши.
Строители подрядной организации ООО «Стройград» разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Кроме того, рабочие провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов и кабин выхода на кровлю.

Приемочная комиссия высоко оценила качество выполненных работ.

В ведомстве добавили, что собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 81%. Органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.

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