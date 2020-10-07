Фильм «Цой», съемки которого проходили в Псковской области, планируется выпустить в ноябре

22:27, 07 октября 2020, ПАИ

Фильм «Цой» Алексея Учителя, прокат которого переносился дважды, выйдет в ноябре, пишет ТАСС. Об этом режиссер сообщил журналистам в среду, 7 октября.

«Фильм «Цой» выйдет в ноябре. Точная дата проката будет известна в ближайшее время», - сказал Учитель.

Выход ленты переносили дважды: изначально прокат должен был начаться с 27 августа, потом - с 3 сентября. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.

21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название «47».