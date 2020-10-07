Великолукский хор «Кант» стал победителем всероссийского конкурса

23:09, 07 октября 2020, ПАИ

Хор «Кант» из Великих Лук награжден дипломом I степени всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

По итогам конкурсных просмотров, проходивших весной 2020 года, жюри отобрало 60 коллективов из разных регионов страны. В их число вошел и народный самодеятельный коллектив из Великих Лук под руководством Ивана Беседина.

Заключительный концерт всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура — это мы!» прошел в Москве на этой неделе. Участники фестиваля выступили прошло на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня».

По итогам конкурса хор «Кант» занял первое место в номинации «Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли».