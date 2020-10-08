В России могут запретить продавать 0,5 литра пива в пластике

07:01, 08 октября 2020, ПАИ

В октябре Госдума РФ на одном из заседаний рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Его авторами стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России», свою инициативу они обосновывают посланием Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году, в котором президент указал на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет. Об этом пишет газета «Известия».

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения, и в первую очередь молодежи и людей детородного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также депутаты приводят статистику Минздрава, согласно которой ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. А доля людей, которые регулярно потребляют пиво, превышает 70%.

В 2017 году в России ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 литра. Документ о его снижении до 0,5 литра внесли в парламент еще в 2018 году, однако только сейчас он включен в план рассмотрения нижней палаты.

«С 2018 года положение с алкоголизацией населения в России не сильно изменилось, поэтому законопроект надо принимать. Хотя противников, которые лоббируют интересы алкогольного бизнеса, у него сегодня очень много. Им все равно, что это вредит здоровью и приводит к росту алкоголизма», - заявил депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев.

В профильном комитете по предпринимательству усмотрели в инициативе лоббистскую борьбу против пенного. Представители бизнеса предупредили, что, если закон будет принят, это приведет к серьезному удорожанию продукции.