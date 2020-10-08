Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 36 млн

08:40, 08 октября 2020, ПАИ

С начала пандемии коронавируса во всем мире выявлено 36 026 644 случая заражения. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса, пишет газета «Известия».

Согласно данным, во всем мире число жертв COVID-19 выросло до 1 053 357 человек.

По числу заразившихся и умерших лидируют Соединенные Штаты, там выявлено суммарно 7 544 612 инфицированных, 211 694 случая с летальным исходом. Еще 3 млн человек излечились.

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По мнению генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он также призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.