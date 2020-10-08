Двух петербуржцев осудят в Псковской области за кражу 76,7 млн рублей

09:33, 08 октября 2020, ПАИ

В Псковской области за мошенничество осудят двух жителей Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что обвиняемые действовали в составе преступной группировки, которая создала две кредитно-потребительские организации. Один из таких кооперативов открылся в Великих Луках, другой действовал на территории Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Обвиняемые предлагали клиентам инвестировать деньги в крупные проекты и получить в краткие сроки высокий доход от 18 до 25 % годовых.

Работа кооперативов продолжалась с 2015 по 2018 год. За это время мошенникам удалось похитить более 76,7 млн рублей. Потерпевшими оказались 175 человек.

В ведомстве добавили, что остальные участники преступной группировки находятся в розыске.

На данный момент областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь оно направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения.