Советский мост закроют в Пскове 10 октября

09:40, 08 октября 2020, ПАИ

С 6:00 10 октября до 00:00 11 октября будет временно закрыт для движения транспорта Советский (Троицкий) мост, участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской, участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, улица Волкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение по мосту будет закрыто в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, по возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.