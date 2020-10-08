Минтранс планирует продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса

10:09, 08 октября 2020, ПАИ

Министерство транспорта России предложило продлить действие программы поддержки авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Программа подразумевает предоставление субсидий на погашение расходов за пассажирские перевозки. «Соответствующий проект постановления правительства о продлении программы поддержки авиакомпаний подготовлен. Он направлен на согласование в причастные федеральные органы исполнительной власти», – рассказали в пресс-службе Минтранса, не уточнив планируемый объем финансовой поддержки и срок действия программы.

При этом ранее Росавиация сообщала, что предлагает продлить срок действия программы субсидирования до сентября 2020 года и включить в перечень компенсируемых расходов затраты на техобслуживание самолетов и двигателей, а также на авиатопливо. Кроме того, Росавиация предлагала увеличить компенсацию авиакомпаниям за одного «потерянного» пассажира с 365 рублей до 840 рублей.

На данный момент субсидии компенсируют прежде всего расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60 % от предоставленных субсидий), на лизинговые платежи (не более 30 %) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10 %).

Также часть субсидий может быть направлена на обеспечение операционной деятельности и содержание имущества. По последним данным Росавиации, на начало августа из 23,4 млрд рублей авиакомпаниям было предоставлено 11,7 млрд рублей по 78 заявкам на субсидии от авиакомпаний (заявка подается на компенсацию расходов ежемесячно). При этом, исходя из правил предоставления субсидий, группа «Аэрофлот» получила 7,89 млрд рублей. Субсидии предполагались для авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» и не распространялись на «Победу».

Программа начала действовать в мае этого года и была направлена на ежемесячную компенсацию расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июнь 2020 года. Всего на программу было выделено 23,4 млрд рублей.