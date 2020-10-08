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Общество

150 тысяч рублей заплатил псковский военнослужащий за удар знакомого кружкой

Псковский военнослужащий заплатил 150 тысяч рублей за нанесение телесных повреждений знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Сержант-контрактник войсковой части 74268 признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 20 октября 2019 года около 5:00 в ходе конфликта на почве личной неприязни он ударил стеклянной кружкой человека у входа в магазин-бар «Скобарь» (Псков, Рижский проспект, 70). Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый выплатил потерпевшему 150 тысяч рублей. В связи с примирением сторон уголовное дело в отношении военнослужащего прекращено.

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