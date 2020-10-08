Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Пскове
В Пскове на перекрестке столкнулись два автомобиля. Авария произошла на пересечении улиц Коммунальной и Народной, передает корреспондент Псковского агентства информации.
8 октября на пересечении улиц Коммунальной и Народной произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Mitsubishi.
На место прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь, а также аварийно-спасательная служба. Из автомобиля Chevrolet был госпитализирован пострадавший. Обстоятельства произошедшего выясняются.