Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области

11:54, 08 октября 2020, ПАИ

Первые вестники весны зацвели в Псковской области в октябре. Как сообщили Псковскому агентству информации в Полистовском заповеднике, на территории Полистовья на второй неделе октября распустилась ветреница дубравная. Именно этот цветок начинает цвести одним из первых с наступлением весны.

В заповеднике отметили, что это уже третье цветение ветреницы в этом году. Этому способствует теплая погода, установившаяся в регионе этой осенью.

«На самом деле такое случается часто, если стоит тёплая погода осенью. В целом, на цветы это не влияет, так как другие цветочные почки сохраняются до весны», - рассказали сотрудники Полистовского заповедника.