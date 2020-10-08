0
12:46
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
12:06
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
11:54
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
11:25
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
10:54
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
10:34
Какие вопросы задавали юристам псковичи на самоизоляции и зачем нужно «удаленное волонтерство» - в интервью Семена Никонова
10:31
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области

Ветреница дубравная зацвела в Псковской области в октябре. Фото: Полистовский заповедник

Первые вестники весны зацвели в Псковской области в октябре. Как сообщили Псковскому агентству информации в Полистовском заповеднике, на территории Полистовья на второй неделе октября распустилась ветреница дубравная. Именно этот цветок начинает цвести одним из первых с наступлением весны.

В заповеднике отметили, что это уже третье цветение ветреницы в этом году. Этому способствует теплая погода, установившаяся в регионе этой осенью.

«На самом деле такое случается часто, если стоит тёплая погода осенью. В целом, на цветы это не влияет, так как другие цветочные почки сохраняются до весны», - рассказали сотрудники Полистовского заповедника. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
08 октября 2020
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
08 октября 2020
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
08 октября 2020
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
08 октября 2020
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
08 октября 2020
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
08 октября 2020
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом
08 октября 2020
Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Более 500 упаковок нового препарата от коронавируса продали в аптеках России
08 октября 2020
Более 500 упаковок нового препарата от коронавируса продали в аптеках России

Идет загрузка...